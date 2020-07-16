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Беларусь получит второй танкер с нефтью из США в августе

Михаил Орлов
16 июля, 2020 10:15
1 мин
Танкер
Pxhere

Пресс-секретарь белорусского нефтяного предприятия «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил о том, что в стране ожидают прибытия очередного, второго по счету, танкера с нефтью из США.

Объем ожидаемой поставки от североамериканского контрагента – 80 тысяч тонн. Танкер с качественной нефтью уже готов к выходу из порта Beaumont. Ожидаемый срок прибытия в порт назначения, Клайпеду, - с шестого до восьмое августа.

После разгрузки танкера в порту независимого прибалтийского государства нефть будет отправлена в Беларусь посредством железнодорожных составов на север страны. К концу августа вся поставленная нефть будет уже на территории Беларуси, сообщает агентство «РИА Новости».

Срок начала отгрузки нефти из США в железнодорожные составы Беларуси почти совпадает с назначенными в восточноевропейской республике выборами президента.

Ранее сообщалось, что Россия очистила умышленно загрязненную нефть для Беларуси.

темы
США
нефть
Беларусь
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