Бедность населения как рычаг управления властью

В Москве на заседании X Ежегодного Гайдаровского форума председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что считает адекватной оценку бедности для уровня дохода ниже прожиточного минимума.

«В мире используется величина примерно чуть-чуть меньше двух долларов в день. Такой бедности у нас практически нет по мировым меркам»,- сказал он, добавив, что такая оценка применяется с учётом стран, которые находятся в достаточно плачевном, нищенском состоянии.

«В этом смысле Россия давно вышла из рамок такой бедности и нищеты, которая бывает в африканских странах», - добавил он.

Давайте рассмотрим, что именно имеется в виду – что за критерии, и какие страны попадают в разряд самых бедных на планете.

Критерии определения бедности

Организация объединенных наций (ООН) применяет к бедным территориям термин «наименее развитые». Если государство официально включено в список, оно получает помощь на развитие.

Парадоксально, что льготы и доступ на западные рынки не меняют ситуацию в экономически неразвитых странах.

Далеко ходить за примерами не нужно – у россиян под боком разваливается Украина, которая, несмотря на все дотации из Европы и США, не может выбраться из экономического болота.

Получение статуса бедного государства производится на основании выводов комиссии, которая ставит оценку согласно трем критериям: индекс экономической уязвимости; уровень доходов жителей (расчет ведется исходя из ВВП на душу в среднем исчислении за последние три года); оценка реального качества жизни.

Для того чтобы рассчитать качество жизни граждан, экономисты учитывают: уровень грамотности; качество образования; здоровье населения; качество пищевых продуктов и питания в целом.

Также для оценки уязвимости граждан проводится анализ политической ситуации, возможностей людей. Если они хорошо живут, тогда отчего им бороться за смену власти?

Помимо перечисленных выше статистических данных следует учесть то, что к самым бедным странам мира присущи следующие проблемы: низкий уровень грамотности; экологическая загрязненность за счет большого количества мусорных свалок; эпидемиологическая ситуация (ВИЧ, гепатиты и другое); неразвитость медицины, высокий уровень смертности; коррумпированность чиновников; разгул преступности.

Предлагаем читателю самому сделать предварительные выводы, наложив данные критерии на российские реалии.

Вернемся к нашим баранам

Исходя из рейтинга ОНН, Россия не входит в десятку самых бедных стран мира, оно и понятно. Речь идет о другом.

В топе самых бедных стран мира указывается внутренний валовой продукт на душу населения. Для сравнения, в России он равняется 27890 долларам, в том время как в самых беднейших странах он достигает 400-600 долларов на человека.

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, также выступая на Гайдаровском форуме, заявила, что численность россиян, живущих за чертой бедности, за девять месяцев 2018 года снизилась на 0,5 процентных пункта.

По ее словам, если в 2015 - 2016 годах уровень бедности в целом по Российской Федерации составлял 13,3%, то в 2017 году впервые после 2012 года возобновилось снижение уровня бедности - значение показателя составило 13,2%.

Могут ли данные цифры считаться успешными в стране, где годовой доход только от экспорта нефти и газа составляет 150 млрд долларов – задача на проверку совести.

Слова Алексея Кудрина также заставляют задуматься нас относительно реальности происходящего, опираясь на приведенные чиновниками цифры.

Ведь если в одной из самых бедных стран мира – Центральной Африканской республике – прожить на два доллара в день пусть и невероятно тяжело, но можно, то, скажем, в холодном поясе России, в деревне без подножного корма – просто нереально. Точнее, невыносимо и мучительно больно.

На днях «Левада-центр» провел опрос россиян на тему - чего они больше всего стыдятся? Выяснилось, что большинство россиян (61%) стыдятся «вечной бедности и неустроенности», в которых они — «великий народ богатой страны» — вынуждены жить. Чувство стыда у жителей России сфокусировано на настоящем из-за пенсионной реформы, падения доходов и страхом безработицы.

На втором и третьем местах в этом рейтинге оказались распад СССР (45%) и грубость нравов в обществе (37%). При этом чувство гордости у россиян обращено в прошлое. У подавляющего большинства оно связано с победой в Великой Отечественной войне (87%), у половины респондентов — с освоением космоса.

Исследование проблемы США

В 2012 году в США вышла интересная книга «Почему одни страны богатые, а другие бедные. Происхождение власти, процветания и нищеты», в которой авторы-экономисты Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон объясняли много интересных факторов по насущной теме.

Авторы доказывали, что предложенные различными исследователями объяснения экономических успехов или неудач государств, основанные на географических и этнических факторах, таких, как климат, природные ресурсы, культура и религия, несостоятельны.

Среди проанализированных в книге государств: Римская империя, цивилизация Майя, Венецианская республика, Британская империя, Австралия, Эфиопия, Ботсвана, Южная Африка, Франция, Испания, Мексика, Колумбия, США, Австро-Венгрия, Османская империя и современная Турция, Российская империя, СССР и современная Россия, Узбекистан, Северная и Южная Корея, Япония, имперский и современный Китай.

Авторы книги приходят к выводу, что процветание или упадок государств обусловлены, в первую очередь, характером их экономических и политических институтов.

И здесь хочется отправить читателя чуть выше по тексту – где в критериях определения бедных стран присущими становятся следующие проблемы: коррумпированность чиновников и разгул преступности. И как тут не обратить внимание на свой дом и свое окружение?

Книга получила массу положительных откликов по всему миру и стала вне гласной учебной литературой по данной мировой проблеме.

Вспомним, что Сингапур – одна из богатейших стран Азии была не так давно простым портом и перевалочным пунктом для кораблей, огибающих Малайзию, и соединяющий Южно-Китайское и Яванские моря с выходом в Бенгальский залив. А также - гигантский скачок в экономическом развитии Южной Кореи и Сейшельских островов.

Не уходя далеко от США, есть другой пример страшного контраста. Гаити - беднейшая страна Америки, ее жители голодают, живут в ужасающих условиях. Примечательно, что соседняя Доминиканская Республика - рай для туристов со всего мира.

Будучи бывшей колонией Франции, Гаити с 1804 года сотрясают перевороты, революции, политические кризисы. Огромную роль здесь играет США, которая оккупировала государство для смены или удержания власти дважды.

Еще одним интересным примером являются две страны Карибского бассейна – Гондурас и Коста-Рика. Их разделяет между собой лишь Никарагуа, однако складывается впечатление, что две страны находятся на совершенно разных планетах, не то, что континентах. Если в Гондурасе существует самая опасная группировка преступного мира, которая держит в руках огромную власть и деньги, то в Коста-Рике еще в 1948 году распустили практически всю военную структуру, так как в стране вообще нет посылов к гражданской и внешней войне. И содержать армию стало банально невыгодно. В государстве осталась полиция, однако именно Коста-Рика является самой безопасной страной Латинской Америки с самым низким уровнем преступности.

Рычаг управления мировым обществом

Распространенным мнением относительно бедности населения планеты стало сознательное управление нищетой определенного государства в качестве власти над ним и контроля.

Такие предпосылки дают страны с авторитарным режимом и диктатурой. Однако стоит учесть, что для управления даже такими экономическими процессами как поддержание определенного уровня бедности, нужен строгий математический расчет. И если в руководстве сплошные люди без должного образования – они быстро приведут страну к разрухе и нищете вовсе не по изначальной задумке, а из-за бессознательной глупости.

Ни для кого не секрет, что США умеет разваливать экономические блоки там, откуда чует опасность для своей державы. Умело и неумело расшатанные Балканы с развивающейся Югославией, приложение руки к распаду СССР, давление на Китай и Японию – США могут похвастаться огромным списком «достижений» в этой области.

Но если здесь на лицо пример осознанных действий и холодный расчет, но в некоторых странах происходит иногда процесс уничтожения государства именно из-за откровенного скудоумия, вроде некоторых африканских и азиатских диктаторов, руководствующихся чем угодно, но только не экономическими посылами развития своей страны.

Да и не только азиатских и африканских, что уж далеко ходить.

От каннибалов до алмазов

Чтобы не быть голословными и обозначить фактуру под философские выводы, рассмотрим еще несколько примеров из мировой практики.

Малави (Африка)

Относится к беднейшим странам мира, имея ряд политических и экономических проблем, несмотря на помощь международных организаций, США, Германии и других западных стран. Основные экспортные товары Малави - табак, чай, золото. Однако страна влачит свое существование на задворках истории.

Эритрея (Африка)

Правительство контролирует все сферы жизни, включая религию и СМИ. Несмотря на то, что война с Эфиопией была закончена в 2000 году, время от времени случаются конфликты. Один и тот же президент управляет государством с 1993 года (какие-то знакомые нотки). Считается, что при нем Эритрея превратилась в крупнейшего посредника в торговле оружием. Большую часть товаров импортируют, а в магазинах отсутствуют ценники, поскольку прямо на месте можно торговаться и предлагать товары на обмен.

Демократическая Республика Конго (Африка)

Одна из тех африканских стран, где уровень бедности достиг колоссальных размеров из-за политических конфликтов. До сих пор на ее территории встречаются племена каннибалов. И это при том, что страна экспортирует алмазы, тантал и кобальт.

Центральная Африканская республика (Африка)

По рейтингу ООН – самая бедная страна на планете. С 1966 года территорию постоянно сотрясают перевороты, между племенами происходят стычки. И это на фоне того, что государство, также как и Конго, экспортирует в мир лес и алмазы.

Того (Африка)

Большая часть тоголезцев причисляют себя к племенным народам - 51% до сих пор исповедует древние культы. В 2000 годы после смерти президента республику сотрясали революционные волнения. Часть граждан протестовала против передачи власти сыну умершего диктора. Несмотря на это, в Того прошли выборы, которые выиграл сын диктатора. Он же и продолжил авторитарную политику отца.

Афганистан (Азия)

Цитата из доклада ООН на тему распространения наркотиков: «Ни одна страна в мире не производила столько наркотиков, сколько современный Афганистан». Также войну сотрясает гражданская война с 1979 года.

Непал (Азия)

В государстве высокий уровень безработицы и бедности. Сегодня Непал входит в список самых бедных азиатских государств. Экономически почти полностью зависим от Индии. Основная часть экономики — сельское хозяйство. Один из небольших спасений экономики страны – туристы.

Среди близких нам стран с высочайшим уровнем бедности – Молдова, Таджикистан, Косово и Украина, в которой за пять лет уровень бедности вырос с 14 до 25%.

Осадок и послевкусие

Конечно, после подобной «экскурсии» хочется возрадоваться, что Россия не стала страной с похожим развитием и сценарием. Что в ее руководстве есть умные и образованные люди, которые знают и ценят демократические свободы, понимают ценность образования населения и его душевное и духовное развитие, а также умеют смотреть в будущее. Не только в ближайшее будущее, но и в дальней перспективе.

Что в России нет заговора правительства, в сговоре США или без. Что нет сознательной или бессознательной силы на уничтожение. Что нет тенденции к диктатуре. И что Гайдаровский форум не станет последним оплотом перемен в нашей стране.

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