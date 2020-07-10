Баррель нефти может подорожать до 150 долларов
Предсказан взрывной рост цен на нефть до 150 долларов за баррель.
Как сообщил инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс, таких значений цена на энергоноситель достигнет к 2025 году. Это может произойти из-за того, что в настоящее время из-за низких цен на нефть существенно снизился объем инвестиций в сферу нефтедобычи.
Как сообщил аналитик JPMorgan Кристиан Малек, ожидается снижение объемов добычи, что может привести к дисбалансу спроса и предложения на рынке энергоносителей, сообщает «Рен ТВ».
Как сообщалось, вероятность роста цен на нефть и возвращения их к прошлогодним показателям оценил независимый финансовый эксперт Антон Шабанов.
По его словам, процесс будет весьма продолжительным. В лучшем случае, цены на нефть восстановятся к концу 22020 года. Решение проблемы перепроизводства зависит от того, как быстро будет восстанавливаться мировая экономика после эпидемии COVID-19, сообщил Шабанов.
Он отметил, что новое соглашение ОПЕК+, продлевающее сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки на июль, играет на руку России, сообщает «Рен ТВ».