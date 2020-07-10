Баррель нефти может подорожать до 150 долларов

Бизнес

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Предсказан взрывной рост цен на нефть до 150 долларов за баррель.

Как сообщил инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс, таких значений цена на энергоноситель достигнет к 2025 году. Это может произойти из-за того, что в настоящее время из-за низких цен на нефть существенно снизился объем инвестиций в сферу нефтедобычи.

Как сообщил аналитик JPMorgan Кристиан Малек, ожидается снижение объемов добычи, что может привести к дисбалансу спроса и предложения на рынке энергоносителей, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, вероятность роста цен на нефть и возвращения их к прошлогодним показателям оценил независимый финансовый эксперт Антон Шабанов.

По его словам, процесс будет весьма продолжительным. В лучшем случае, цены на нефть восстановятся к концу 22020 года. Решение проблемы перепроизводства зависит от того, как быстро будет восстанавливаться мировая экономика после эпидемии COVID-19, сообщил Шабанов.

Он отметил, что новое соглашение ОПЕК+, продлевающее сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки на июль, играет на руку России, сообщает «Рен ТВ».