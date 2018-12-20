Аркадий Сандлер: Мы все станем Железным человеком
Аркадий Сандлер: Мы все станем Железным человеком

Как искусственный интеллект повлияет на бизнес и нашу жизнь?

На прошедшей 14-16 декабря в Москве конференции по искусственному интеллекту A!ONE выступил Аркадий Сандлер, руководитель направления по развитию AI в компании МТС. Он рассказал о том, почему компании боятся внедрять искусственный интеллект и как изменится окружающий наш мир через несколько лет. «Русская Планета» записала самые интересные мысли.

Конкурентные преимущества, но в будущем

- основная причина, по которой компании внедряют искусственный интеллект в свои бизнес-процессы. К слову, почти половина компаний в мире (а значит, и Россия не исключение) вообще не заинтересованы и не планируют использовать AI. Когда пойдут реальные деньги от автоматизации – пока не совсем понятно. Но в будущем всё изменится.

Переобучение вместо увольнения

- Внедрение искусственного интеллекта в автоматизацию когнитивных процессов не обязательно должно приводить к увольнению сотен сотрудников. Например, в МТС мы освободили девушек от нудной работы в call-центре и занялись их переобучением: теперь они обслуживают те звонки, с которыми не может справиться робот, и переключились на выполнение более сложных задач.

Искусственный интеллект станет чем-то вроде розеток

- мы видим их везде и просто включаем приборы, не задумываясь, есть ли там напряжение, как оно работает, не вылетят ли пробки, если включить одновременно обогреватель и чайник. С искусственным интеллектом скоро будет так же.

Не нужно учиться водить автомобиль

- сейчас происходит настоящая революция, среда меняется очень быстро. Многие когнитивные функции вскоре будут выполняться роботами. Например, я не уверен, что через 10 лет моему сыну понадобится сдавать на права: беспилотные автомобили и изменение сервиса такси – уже реальность.

Кого сократят?

С одной стороны, искусственный интеллект - благословение для менеджеров и управленцев. Но для работников это значит, что их могут уволить или заменить. Но можно думать иначе: эта вещь может помочь тебе сделать твою работу лучше и быстрее. Если вы используете в своей работе только одну когнитивную функцию – приготовьтесь к тому, что через 5 лет работы у вас не будет.

Идеальные помощники

Нейросети и роботы смогут взять на себя значительную часть функций и делать их за людей. Но это не значит, что они будут делать их лучше или хуже: просто по-другому, не так, как люди. Главное – чтобы был нужный результат. Внедрение систем изменит работу людей, они помогут нам сделать процесс намного дешевле.

Iron man for everyone

Через какое-то время, когда роботы будут действовать в партнёрстве с людьми, наступит точка сингулярности, когда мы перестанем на какое-то время понимать, что происходит и как описать новую среду. Искусственный интеллект станет для человека виртуальным ассистентом, который будет работать вместе с ним по всему спектру данных об окружающем мире. Все мы станем немножко Железным человеком с Джарвисом, который будет с нами всегда и везде.

Теги:
События: наука, общество
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