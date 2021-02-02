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Apple выпустит электромобиль к 2025 году. К проекту подключатся Hyundai и General Motors

Марьям Ибрагимова
2 февраля, 2021 17:15
2 мин
Марьям Ибрагимова
2 февраля, 2021 17:15
2 мин
Flickr
Flickr

Американская корпорация Apple будет сотрудничать с южнокорейской автомобилестроительной компанией Hyundai в вопросе разработки своей первой модели машины, и если все пойдет успешно, Apple сможет подключить к работе крупнейшего производителя автомобилей в мире General Motors и французскую автомобилестроительную компанию PSA для создания последующих моделей. Такое мнение выразил известный аналитик Apple Мин-Чи Куо.

«Глубокое сотрудничество Apple с нынешними автопроизводителями (Hyundai Group, GM и PSA), значительно сократит время разработки автомобилей Apple и создаст преимущество времени выхода на рынок. Мы считаем, что Apple будет использовать текущие ресурсы автопроизводителей и сосредоточится на самостоятельном управлении аппаратным и программным обеспечением, полупроводниками, технологиями, связанными с батареями, форм-фактором и дизайном внутреннего пространства, инновационным пользовательским опытом и интеграцией с существующей экосистемой Apple», – цитирует эксперта Macrumors.

Согласно прогнозу Куо, Hyundai Mobis будет отвечать за проектирование и производство некоторых компонентов Apple Car, а филиал Hyundai Group Kia обеспечит американскую производственную линию для «яблочных» автомобилей. Куо отмечает, что Apple запустит свой первый автомобиль в 2025.

Ранее сообщалось о том, что Apple готовитсяк выходу новой версии своего главного продукта. Презентаций новой линейки iPhone SE запланировала на апрель 2021-го.

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Apple
Электромобиль
General Motors
Hyundai
2 мин
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