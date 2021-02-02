Apple выпустит электромобиль к 2025 году. К проекту подключатся Hyundai и General Motors

Бизнес

Американская корпорация Apple будет сотрудничать с южнокорейской автомобилестроительной компанией Hyundai в вопросе разработки своей первой модели машины, и если все пойдет успешно, Apple сможет подключить к работе крупнейшего производителя автомобилей в мире General Motors и французскую автомобилестроительную компанию PSA для создания последующих моделей. Такое мнение выразил известный аналитик Apple Мин-Чи Куо.

«Глубокое сотрудничество Apple с нынешними автопроизводителями (Hyundai Group, GM и PSA), значительно сократит время разработки автомобилей Apple и создаст преимущество времени выхода на рынок. Мы считаем, что Apple будет использовать текущие ресурсы автопроизводителей и сосредоточится на самостоятельном управлении аппаратным и программным обеспечением, полупроводниками, технологиями, связанными с батареями, форм-фактором и дизайном внутреннего пространства, инновационным пользовательским опытом и интеграцией с существующей экосистемой Apple», – цитирует эксперта Macrumors.

Согласно прогнозу Куо, Hyundai Mobis будет отвечать за проектирование и производство некоторых компонентов Apple Car, а филиал Hyundai Group Kia обеспечит американскую производственную линию для «яблочных» автомобилей. Куо отмечает, что Apple запустит свой первый автомобиль в 2025.

Ранее сообщалось о том, что Apple готовитсяк выходу новой версии своего главного продукта. Презентаций новой линейки iPhone SE запланировала на апрель 2021-го.