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Американская корпорация Apple всерьез занялась разработкой поисковой системы, после того как Google оказалась под пристальным вниманием антимонопольных органов США.

Согласно сведениям газеты Financial Times, в последнее время Apple стала активнее искать специалистов, способных создать уникальную технологию поисковой системы для компании. Кроме того, стоит заметить, что подвижки в этом направлении начались еще два с половиной года назад, когда «яблочной» корпорации удалось увести на свою сторону руководителя поисковой системы Google Джона Джаннандреа.

Эксперты подчеркивают, что последняя версия операционной системы Apple iOS 14 позволяет искать информацию в интернете в обход Google, с помощью Spotlight. На создание полноценного альтернативного поисковика может потребоваться несколько лет, однако Apple вполне способен позволить себе долгосрочные инвестиции. Прибыль компании в текущем году может превысить 55 миллиардов долларов, сообщает РБК.

Сейчас Google платит Apple около 12 миллиардов долларов в год, чтобы оставаться поисковиком по умолчанию на «яблочных» устройствах. Антимонопольные органы могут запретить такое партнерство, так как Google ограничивает своими действиями конкуренцию на рынке.