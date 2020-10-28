Бизнес
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Бизнес
Новости Бизнес
Русская планета
Бизнес

Apple разрабатывает собственный поисковик. У Google начались проблемы

Марьям Ибрагимова
28 октября, 2020 18:26
2 мин
Фото: makeout.by
Фото: makeout.by

Американская корпорация Apple всерьез занялась разработкой поисковой системы, после того как Google оказалась под пристальным вниманием антимонопольных органов США.

Согласно сведениям газеты Financial Times, в последнее время Apple стала активнее искать специалистов, способных создать уникальную технологию поисковой системы для компании. Кроме того, стоит заметить, что подвижки в этом направлении начались еще два с половиной года назад, когда «яблочной» корпорации удалось увести на свою сторону руководителя поисковой системы Google Джона Джаннандреа.

Эксперты подчеркивают, что последняя версия операционной системы Apple iOS 14 позволяет искать информацию в интернете в обход Google, с помощью Spotlight. На создание полноценного альтернативного поисковика может потребоваться несколько лет, однако Apple вполне способен позволить себе долгосрочные инвестиции. Прибыль компании в текущем году может превысить 55 миллиардов долларов, сообщает РБК.

Сейчас Google платит Apple около 12 миллиардов долларов в год, чтобы оставаться поисковиком по умолчанию на «яблочных» устройствах. Антимонопольные органы могут запретить такое партнерство, так как Google ограничивает своими действиями конкуренцию на рынке.

темы
технологии
apple
google
поисковик
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!