Анатолий Чубайс захотел развивать инвестирование в России на деньги пенсионеров

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Глава «Роснано» Анатолий Чубайс посетовал на то, что обеспечить полноценное функционирование российского венчурного рынка невозможно без денег негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Глава российской компании сравнил ситуацию с бассейном без воды и сказал, что средства пенсионеров остаются единственным реалистичным способом развивать инвестирование в России.

«Что-то в этом бассейне как-то с образованием не очень хорошо, хлоркой пахнет, раздевалки какие-то не очень привлекательные, и вообще он 25-метровый, а нам нужно 50 метров», — описал ситуацию глава «Роснано».

Он отметил, что негосударственные пенсионные фонды - единственный реалистичный способ «сдвинуть проблему с мертвой точки».

Чубайс призывал Центробанк России принять для развития венчурного рынка закон, позволяющий НПФ участвовать в инвесттовариществах, сообщает «Прайм».

Согласно «Википедии», венчурный капитал — капитал вкладчиков, предназначенный для финансирования новых, растущих или борющихся за место на рынке предприятий и фирм и поэтому сопряжённый с высокой или относительно высокой степенью риска.

Напомним, в 2019 году Чубайс сообщил, что в России назрела необходимость ввести углеродный налог для предприятий.

По его замыслу, с помощью налога получится стимулировать промышленников уменьшать вредные выбросы. Сначала ставки налога предложено сделать минимальными.

Необходимость его введения Чубайс объяснил двумя моментами. Во-первых, этого потребует ратификация Парижского соглашения по климату, где есть блок вопросов, связанный с измерением выбросов. В России придется создать систему учета объемов выбросов.