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Amazon заставила сотрудников удалить со своих телефонов TikTok из-за «угроз безопасности»

Антон Мельников
10 июля, 2020 21:08
2 мин
dsf
Pixabay

Американский онлайн-ритейлер Amazon сообщил сотрудникам, что они должны удалить приложение TikTok с телефонов, которые они используют для доступа к своим рабочим учетным записям. Компания ссылается на «угрозы безопасности».

«Из-за угроз безопасности приложение TikTok больше не разрешено на мобильных устройствах, которые используют электронную почту Amazon», - сообщается в письме сотрудникам компании.

Не так давно появились новые подробности практики сбора данных приложением TikTok. Благодаря новой функции в iOS 14 от Apple, которая отслеживает работу приложений, выяснилось, что TikTok следит за данными буфера обмена пользователя. После появления этой информации, разработчики TikTok заявили, что отключили эту функцию.

Business Insider отмечает, что TikTok принадлежит китайской компании, поэтому приложение не в первый раз оказывается под пристальным вниманием пользователей, компаний и даже политиков. Приложение часто подозревают в сборе личных данных.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что TikTok могут запретить на территории Штатов.

темы
смартфоны
Amazon
приложения
слежка
TikTok
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