А алюминий оставьте
Фото: РИА Новости/Александр Вильф На фото Олег Дерипаска

Фото: РИА Новости/Александр Вильф На фото Олег Дерипаска

Рейдерство по-крупному. Олега Дерипаску отстранили от управления «Русалом»

Конгресс США планирует снять санкции с компаний, принадлежащих российскому бизнесмену Олегу Дерипаске. Точнее, теперь уже принадлежавших: санкции снимут в обмен на сдачу Дерипаской контрольного пакета акций. «Русская Планета» разбиралась, что стоит за самым крупным рейдерским захватом десятилетия.

«OFAC (подразделение Министерства финансов США, отвечающее за санкционную политику – прим. РП) направило в Конгресс США уведомление о своем намерении отменить санкции, наложенные на En + Group plc (En +), UC Rusal plc ("Русал") и ОАО "Евросибэнерго" (ESE) в течение 30 дней», - заявили в ведомстве.

Сам же Дерипаска остается под санкциями со стороны США и продолжит находиться в списке SDN. «Вся его собственность и доли владения, включая юридические лица, в которых его доля составляет 50% и более, останутся заблокированными», - говорится в заявлении.

В обмен на снятие санкций с компаний Дерипаска должен будет снизить свою долю в одной из своих компаний En+ с 66% до 44,95%. Он также покинет совет директоров En+ и «Русала» и фактически лишится контроля над компаниями. Дерипаска также будет вынужден расстаться с группой ГАЗ: «он отдаст акции и фактически перестанет управлять бизнесом», - так прокомментировал новость телеграм-канал инсайдов «Незыгарь». Акции Дерипаски в компании En+ будут переданы ВТБ, а он, в свою очередь, передаст акции третьей стороне.

Кроме того, как добавляет «Незыгарь», представители и доверенные лица в Совете директоров от Дерипаски будут заменены независимыми директорами. 8 из 12 членов Совета будут из США и Британии. А вся информация о компаниях будет открыта американским властям.

После введения против компаний Дерипаски санкций в апреле 2018 года, цены на алюминий взлетели почти на 40% – ведь именно «Русал» был одним из крупнейших в мире производителей этого металла. Важность алюминия для мировой экономики бесценна: это и авиастроение, и автомобилестроение, ключевые отрасли для Америки, и строительство судов.

Проблему американцы решили очень просто: вместо того, чтобы снять санкции с Дерипаски, они, по сути, вынудили его уйти из собственных компаний. Как это стало возможным? «Русал», напомним, стал первой российской компанией, которой было дозволено провести первичное размещение акций за рубежом. «Русал» интегрировался в мировой рынок слишком сильно, и получилось так, что собственник компании оказался абсолютно не защищён перед лицом так называемого глобального рынка и правительства США.

По инсайдерской информации, в выигрыше от такого рейдерского захвата окажется клан Ротшильдов. Как пишет телеграм-канал paradox _friends, если вывод «Русала» из-под санкций будет доверен именно им — это похоже на компенсацию за потерю Европы. «Brexit и политическое банкротство Макрона резко ограничивают влияние семейства в Старом Свете. Зато теперь у Ротшильдов появляется шанс стать главными бенефициарами "большой сделки" между Вашингтоном и Москвой».

После заявлений Минфина США о снятии санкций с теперь уже бывших компаний Дерипаски, их акции взлетели в цене: «Русал» подорожал на 25% на Гонконгской бирже и на 50% на Московской (впрочем, позже рост отыграл до 21%), а котировки En+ - почти на 36%.

Подобную практику США обязательно применят и к другим российским компаниям, которые угодили в санкционные списки, но очень нужны американской экономике. В санкционном списке США ещё немало российских олигархов, чьи активы теперь под угрозой: это и Виктор Вексельберг, и Игорь Ротенберг, и Алексей Миллер…

Ситуцация вокруг «Северного потока-2» демонстрирует, что будет продолжено давление на российский нефтегазовый сектор, в первую очередь «Газпром». И чем сильнее та или иная российская компания встроена в глобальный рынок – тем проще будет осуществить тот же сценарий, что и с «Русалом».

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