Александр Ручьёв: Цифровая экосистема показала свою эффективность

Застройщики, архитекторы и эксперты собрались 31 мая на форуме по инновациям в недвижимости, организованном деловым изданием «Ведомости». Они обсудили законодательные изменения, которые повлияют на девелоперские проекты, а также пути оптимизации компаний в изменяющихся условиях.

Одна из ключевых тем, которая волнует рынок – инновации в строительной отрасли. На отрасль недвижимости неотвратимо наступает модернизация. Чтобы остаться на рынке и быть конкурентоспособными, застройщикам необходимо строить быстрее, лучше и без ошибок, эффективнее работать с покупателями, демонстрировать ответственность в вопросах энергоэффективности и защиты окружающей среды и быть в курсе новейших цифровых разработок, чтобы предлагать клиентам все новые сервисы. Эти вызовы актуальны и для жилой, и для коммерческой недвижимости.

Отдельные компании уже могут похвастаться примерами внедрения инноваций в строительстве, организации бизнеса и продаж.

Александр Ручьёв, президент ГК «Основа», выступил на форуме и рассказал, как компания работает с новыми технологиями.

По мнению Ручьёва, законодатели не оставляют застройщикам иного выбора, кроме как оптимизировать расходы. Именно поэтому ГК «Основа» последние два года выстраивает внутри компании цифровую экосистему, которая позволяет достигать максимум результата при минимальном количестве людей.

В основе системы – передовые технологии. Причём, по словам Александра Ручьёва, ГК «Основа» пошла дальше и на сегодняшний день стала одним из мировых лидеров по внедрению цифровых технологий в девелопменте.

Ещё несколько лет назад о BIM-технологиях говорили лишь как о далёких и туманных перспективах. Но сегодня они стали стандартом, и, насколько мне известно, весь госсектор в течение нескольких лет полностью перейдёт на BIM-стандарт в проектировании.

Компания внедрила алгоритмы распознавания на основе BIM-стандарта: они способны за несколько часов без участия человека разложить BIM-модель на составляющие- материалы, стоимость работ и их перечень, а также механизмы, которые будут задействованы при реализации. Можно вывести смету требуемых материалов в режиме онлайн, где будут указаны актуальные цены и компании, предлагающие те или иные решения. Все данные берутся непосредственно от производителей, и они сами поддерживают актуальность данных в режиме онлайн, причём не только российские, но и европейские компании, которые поставляют материалы на наш рынок.

За сутки машина собирает ресурсную смету с точностью 92%. Мы сразу видим, где можно купить материалы, кого возьмем в подрядчики, сколько это будет стоить и в какой срок будет реализовано.

После того, как BIM-модель пройдёт оцифровку, она размещается на внутренней тендерной площадке.

Сквозная экосистема в части проектирования, контроля строительства и последующей эксплуатации показала свою эффективность. Более того: проектировщики, разработав тот или иной проект, может размещать его в библиотеке на продажу.

В сфере внедрения цифровых технологий мы пошли ещё дальше. У каждого рабочего на руках два браслета. В режиме онлайн мы видим, где находится человек, что он делает, насколько качественно выполняет свою работу, и выполняет ли её вообще. Это позволило снизить количество простоев на 25%

- рассказал Ручьёв. Также, по его словам, эти решения значительно снизили уровень воровства на площадке, поскольку алгоритм умеет распознавать характерные движения рук.

Переход на новые технологии невозможен без изменения внутреннего содержания, но эффект от внедрения колоссальный. «Сейчас у нас 200 человек, и они выполняют задачи по реализации 10 проектов в России и 4 за рубежом. И, если посчитать, то наша команда в пять раз эффективнее, чем средняя российская компания. Да, это очень сложная работа, но плоды, как говорится, лакомые», - заключил Александр Ручьёв.