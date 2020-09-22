Акции «Яндекса» подорожали на новостях о покупке «Тинькофф Банка»

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Акции «Яндекс» резко подорожали после сообщения о том, что компания может купить TCS Group Олега Тинькова.

Так, на Московской бирже акции подскочили на 3,21%. На американской бирже NASDAQ бумаги выросли на 5%, сообщает РБК.

Как сообщалось, TCS Group ведет переговоры о своей продаже с компанией «Яндекс». Достигнуто предварительное соглашение. «Яндекс» заплатит 27,64 доллара за каждую акцию TCS Group. Таким образом сумма сделки составит порядка 5,48 млрд долларов.