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Геннадий Зюганов о выступлении Ольги Бузовой на сцена МХАТа: «Я попросил бы их разобраться»
13 июня, 2021 14:47
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов высмеял участие российской поп-певицы Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» на сцене МХАТ имени Горького и попросил разобраться в этом вопросе Минкульт России.
Бывшую участницу «Дома-2» пригласил сыграть на сцене театра художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков. Позже он рассказал журналистам, что театр на этом «хайпанул».
Ранее в защиту Бузовой выступил российский телеведущий Владимир Соловьев. Он считат, что история ее история успеха в том, что она всего добилась сама тяжелым трудом, пишут РИА «Новости».
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