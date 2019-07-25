Звезды спорта России защищают «вора в законе»

Эпистолярный жанр, весьма популярный в стародавние времена, благополучно дожил до наших дней. Письма пишут президенту, депутатам различных дум, большим и маленьким начальникам. Одни подписанты требуют кого-то приструнить, обуздать. Другие – защитить, восстановить справедливость. На днях прозвучало очередное и весьма необычное. Звезды спорта и искусства попросили проявить сочувствие и милосердие к… «вору в законе». Кажется, такого в России еще не было.

Итак, четыре с лишним десятка господ, среди которых певцы Лев Лещенко, Любовь Успенская, депутат Государственной думы от «Справедливой России» и известный тренер Валерий Газзаев, бывший член тренерского штаба сборной России по футболу Михаил Гершкович - поручились за Олега Медведева, известного в преступном мире как Шишканов или Шишкан. И попросили перевести его из заключения под домашний арест.

Олег Шишканов был задержан и арестован в середине июля этого года по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии – по статье 210.1 Уголовного кодекса России, предусматривающей наказание от 8-ми до 15-ти лет лишения свободы. Следственный комитет России считает Шишканова причастным к похищению и убийству предпринимательницы Татьяны Сидоровой. Он подозревается в том, что с 1991 года координировал деятельность подмосковных организованных преступных группировок и распоряжался преступными доходами

Теперь немного – о личности этого, как ни крути, незаурядного человека.

В результате выборов… Простите, но подобная процедура существует не только в цивилизованном, но и в преступном мире. Так, вот на днях, 55-летний Олег Николаевич Шишканов на общем собрании, то есть, сходке криминальных авторитетов, стал президентом… Извините, опять сбился. Короче говоря, он был избран главным в криминальной структуре России. Честно говоря, затрудняюсь точно назвать его «должность». Но известно, что он распоряжался средствами из бездонного воровского «общака».

Собственно говоря, это были не выборы, а конкурс на замещение вакантной должности. Предшественник Шишканова, 66-летний Захарий Князевич Калашов (он же Шакро Молодой), был вынужден покинуть свой «пост» по уважительной или неуважительной – как хотите - причине. В 2018 году Никулинский районный суд приговорил его к 9-ти годам и 10-ти месяцам строгого режима за вымогательство

…Шишканов - родом из подмосковного Раменского. Молодость его была бурной – 18-летним он был осужден за участие в изнасиловании и убийстве девушки, совершенное вместе с подельниками. За это преступление он получил 10 лет.

Выйдя из тюрьмы, Шишканов стал «вором в законе» и получил кличку Олег Раменский. Создал в родных краях организованную преступную группировку под названием «раменская». Разумеется, гангстеры стреляли, убивали. Но под суд Шишканов больше не попадал. Хотя подозревали его во многих преступлениях. В частности, в незаконном хранении оружия и в том, что было сказано выше: исчезновении в 2012 году депутата Законодательного собрания Раменского района, предпринимательницы Татьяны Сидоровой. Бесследно пропали также ее супруг, сын и сестра. По факту случившегося было возбуждено дело по статьям Уголовного кодекся РФ «Убийство» и «Похищение человека», которое стало прочным «висяком».

Шишканов стал теневым хозяином нескольких компаний. Между делом - или для дела? - финансировал футбольный клуб «Сатурн», более десяти лет выступавший в российском высшем дивизионе. Особо следует подчеркнуть стремление Шишканова – неужто бескорыстное? - к дружбе с известными людьми из мира искусства и спорта. В интернете можно без труда найти фотографии, на которых он тепло общается с упомянутым Газзаевым, певцами Александром Серовым, Дмитрием Маликовым, Вячеславом Добрыниным. Да и вообще он пожимал руки многим из тех, кого мы знаем по телевизионным картинкам. И те почитали за благость дружить с Шишкановым

Знали ли звезды, с кем имеют дело? Наверняка. Но Шишканов был обаятельный, дружелюбный, имел большие связи и мог без труда решить любую проблему. Даже без кастета и пистолета…

Вернемся к письму, которое было зачитано вчера на заседании Мосгорсуда во время рассмотрения апелляции на арест Шишканова. В нем, в частности, говорится, что этот человек - меценат, который поддерживал ополченцев Донбасса, хотя сам это «не афишировал». Авторы письма также отметили, что знают «его на протяжении многих лет как доброго и отзывчивого человека, патриота своей родины, организатора спортивных мероприятий».

В письме содержится просьба суду учесть, что на иждивении Шишканова - двое малолетних детей и дочь-инвалид. Особо подчеркивалось, что арест Шишканова «наложит тяжелое бремя не только на него, но и на всю его семью».

Если не знать о личности и деяниях человека, о котором радеют авторы трогательного послания, можно подумать, что речь идет о герое труда, науки, об отважном спасателе или о человеке, совершим подвиг во славу родины

Можно, конечно, сделать скидку на глухую неосведомленность, смешанную с детской наивностью уважаемых – для меня лично в прошлом – людей. Предположить, что они – опытные, зрелые - все-таки были не в курсе дел, в том числе судебных, Шишканова, но пылкие дружеские чувства возобладали над разумом (кстати, Успенская призналась, что для нее «было большим открытием и новостью то, в чем его обвиняют»). Однако сдается, что причина в ином – подписанты чем-то связаны с этим человеком и, возможно, - уж, простите меня господа за подозрение! - даже ему чем-то обязаны.

По изуродованной логике и перевернутым понятиям авторов письма, человек совершивший одни тяжелые преступления и подозреваемый в других, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он «добрый и отзывчивый». И сделал большой вклад в развитие спорта. А все так же Успенская добавила, что Шишканов - культурный человек, который «относился к артистам с уважением».

Неужто концерты помогал устраивать? А что, воровской «общак» ведь большой-пребольшой…

Снова перечитываю список тех, кто подписал письмо в защиту Шишканова. И в который раз изумляюсь. Известные же люди – талантливые, на вид разумные. В их числе даже депутат Государственной думы, которому правовой нигилизм уж никак не к лицу. Но все они оказались такими непонятливыми, вернее, не понимающими реалий нормальной жизни. И, как оказалось, не знающие элементарных понятий, которым учат с младых ногтей - что такое и можно и что – категорически нельзя.

Как будут себя чувствовать подписанты, если суд придет вынесет Шишканову обвинительный приговор?

Стоит отметить участливое отношение к «вору в законе» и других известных людей. Так, 92-летний вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян заявил: «Я с ним не знаком, но много положительного слышал. То, что он поддерживал ветеранов спорта и других, делает ему честь»

Без комментариев. Так же, как и другая ремарка. «Он курировал клуб «Сатурн» и финансировал его в большом объеме вместе с Московской областью, - заявил бывший тренер сборной России и «Сатурна» Борис Игнатьев. - Я всегда получал от него заряд человеческой энергии. Это был руководитель, который заинтересован в развитии футбола».

Несмотря на «письмо 40», суд не прислушался к «милосердным» доводам и сохранил меру пресечения: Шишканов остается под стражей

Ну а звездам спорта и культуры есть смысл подумать о благотворительном концерте в честь заключенного под стражу криминального авторитета. Ну а средства от этого шоу пойдут… Правильно, в воровской «общак»!