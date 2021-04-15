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Звезда мирового футбола встретился с юной футболисткой из Подмосковья

Артем Денисов
15 апреля, 2021 02:07
1 мин
Артем Денисов
15 апреля, 2021 02:07
1 мин
Alexander Wilf/Russian Look
Alexander Wilf/Russian Look

Известный футболист, обладатель «Золотого мяча», бывший полузащитник «Реала» и «Барселоны», экс-капитан сборной Португалии Луиш Фигу прибыл в Москву.

Спортсмен уже провел встречу с девочкой-футболисткой Анастасией из Подмосковья и расписался на мячах.

Звезда мирового футбола станет гостем Международной Премии РБ 2021. Как сообщил Фигу, это его не первый визит в Россию. Спортсмен признался в любви к Москве, отметив, что бывал в российской столице только по работе, сообщает телеканал «360».

Премия РБ — ежегодная международная награда, присуждаемая за достижения в букмекерской и спортивной отраслях.

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