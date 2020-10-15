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В Москве женщина устроила скандал в Театре на Таганке из-за нежелания надевать медицинскую маску. Сотрудникам учреждения пришлось вызвать полицию. Ее задержали.

Напомним, инцидент произошел сегодня перед спектаклем «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Женщина едва не сорвала показ. При этом ситуацию долгое время пытались урегулировать мирным путем. На протяжении целого часа посетительницу уговаривали надеть средство индивидуальной защиты зрители, работники театра и даже режиссер-постановщик. Но все попытки были тщетны.

В результате, администрации пришлось вызвать Росгвардию и полицию, которые и вывели женщину из зала. Известно, что в отношении нее будет составлен протокол об административном правонарушении, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.