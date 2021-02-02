Общество

Следователи в Смоленске возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» после смерти пенсионера, принявшего участие в трэш-стриме.

Ранее в ряде средств массовой информации стали появляться публикации о смерти 60-летнего Юрия Душечкина. Он был частым участником подобных стримов. На последнем онлайн-«шоу» он выпил порядка 1,5 литров дешевой водки, а после скончался предположительно от передозировки. Деньги на порцию алкоголя отправляли зрители.

В пресс-службе регионального СК сообщают, что мужчина, создавший канал на YouTube, постоянно издевался над маргинальными людьми. Сейчас следователи устанавливают его личность и обстоятельства случившегося.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко высказался о трэш-стримах. По его мнению, в стране нужно ввести тотальный запрет на проведение подобных «шоу» в Интернете.