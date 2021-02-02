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Зрители трэш-стрима довели пенсионера в Смоленске до гроба. Возбуждено дело

Марьям Ибрагимова
2 февраля, 2021 14:23
1 мин
Марьям Ибрагимова
2 февраля, 2021 14:23
1 мин
sledcom.ru
sledcom.ru

Следователи в Смоленске возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности» после смерти пенсионера, принявшего участие в трэш-стриме.

Ранее в ряде средств массовой информации стали появляться публикации о смерти 60-летнего Юрия Душечкина. Он был частым участником подобных стримов. На последнем онлайн-«шоу» он выпил порядка 1,5 литров дешевой водки, а после скончался предположительно от передозировки. Деньги на порцию алкоголя отправляли зрители.

В пресс-службе регионального СК сообщают, что мужчина, создавший канал на YouTube, постоянно издевался над маргинальными людьми. Сейчас следователи устанавливают его личность и обстоятельства случившегося.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский резко высказался о трэш-стримах. По его мнению, в стране нужно ввести тотальный запрет на проведение подобных «шоу» в Интернете.

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СКР
уголовное дело
Пенсионер
трэш-стримы
Смоленск
1 мин
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