Золотая призёрка Олимпийских игр в Токио отказалась от встречи с Владимиром Путиным
Завоевавшая золото на Олимпийских играх в Токио россиянка Мария Ласицкене отказалась от встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Напомним, после Игр состоялось награждение призеров с участием главы государства.
Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту рассказала, что вопрос участия в этом мероприятии встал сразу после возвращения из Японии. Если бы она посетила встречу 11 сентября, то пропустила крупные соревнования, имевшие для нее большое значение.
Олимпийская чемпионка сочла это недопустимым для себя, так как до этого шесть лет подряд не могла участвовать во многих турнирах. В это году она сделала выбор в пользу спорта и решила выступать до конца сезона, пишет ТАСС.
В итоге вместо встречи с Путиным Ласицкене отправилась заграницу «на пять стартов подряд».
«Все всё понимают...», - сказала она.
Ласицкене завоевала золото Игр в Токио. 8 сентября она победила в финале Бриллиантовой лиги. Потом россиянка первенствовала на берлинском турнире - он был для нее последним в сезоне.
Ранее сообщалось, что Путин отказал спортсмену в просьбе.