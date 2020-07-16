Злоумышленники обворовывали российских звезд с помощью SIM-карт

Общество

Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали банду мошенников, которые наживалась на VIP-клиентах российских банков.

Злоумышленники выбирали состоятельных людей, среди которых были блогеры, бизнесмены, звезды шоу-бизнеса и спорта. Бандиты восстанавливали SIM-карты по поддельной доверенности, после чего их сообщница перевыпускала SIM-карты в салонах сотовой связи.

Сразу после ее активации сотовая связь у жертвы пропадала, после чего новый владелец «симки» отправлял в банк запросы на получения одноразовых кодов доступа в мобильный интернет-банкинг. В среднем мошенники выводили по 50-100 тысяч рублей, после чего средства обналичивали.

Общий ущерб от деятельности оценивается в десятки миллионов рублей, сообщает «Рен ТВ».

Как сообщалось, мошенники разработали новую схему, которая позволяет им обманывать пожилых россиян, желающих получить прибавку к пенсии за счет торговли ценными бумагами.

Так, злоумышленники пытаются нажиться на интересе пенсионеров к инвестициям. По данным Национальной финансовой ассоциации, сейчас доля пожилых инвесторов составляет 5% и продолжает расти.

Мошенники пользуются рассылками и рекламой в соцетях, чтобы заставить регистрироваться на поддельной брокерской платформе, после чего с пенсионерами связываются «специалисты», которые помогают устанавливать программное обеспечение для торговли. С этой целью якобы требуется скачать приложения для удаленного доступа, что позволяет мошенникам взять под контроль гаджеты доверчивых людей. После этого злоумышленники выводят средства или берут кредиты, пишут «Известия».