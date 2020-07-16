Злоумышленники стали предлагать россиянам в разгар отпусков кредитки на «выгодных условиях»

Общество

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Мошенники обзванивают россиян под видом сотрудников банков, предлагая банковские карты на «выгодных условиях» с целью узнать персональные данные для последующего хищения денег.

По словам экспертов, злоумышленники используют самые разнообразные приемы и уловки, что, как предполагается, связано с разгаром сезона летних отпусков.

Как сообщил ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов, мошенники звонят от имени банка якобы с предложением оформить кредитную или дебетовую карту, чтобы «не вызывать у пользователя подозрений с первых секунд разговора».

Попутно они пытаются узнать максимум информации о человеке, сообщает РИА Новости.

В начале июня в Москве мошенница похитила с банковской карты безработного 1,6 млн рублей.

Мужчина 1965 года рождения обратился с заявлением в правоохранительные органы. По его словам, деньги пропали 6 июля. Утром пострадавшему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником банка.

Женщина завладела реквизитами пластиковых карт и похитила около 1,6 млн рублей. Полиция ведет расследование преступления, сообщает агентство «Москва».