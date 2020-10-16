Злобные «карлики» из Подмосковья оказались фейком

Pixabay

Ассоциация «маленьких» людей России опровергла инцидент, о котором стало известно 14 октября.

Сообщалось, что в Ногинске «пьяные карлики» напали на человека, который решил заснять их на видео. Автор видео утверждал, что его сбили с ног и разбили телефон.

В редакцию «Русской планеты» обратилась Ассоциация «маленьких» людей России, которая сообщила, что инцидент является фейковой новостью.

В Ассоциации отметили, что материал произвёл резонанс и оказал негативное влияние на репутацию людей невысокого роста, которые работают в event-бизнесе.

Редакция «Русской планеты» и автор оригинального материала приносят свои извинения Ассоциации «маленьких» людей России и всем, кого могла оскорбить публикация.