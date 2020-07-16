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Журналистку заставили раздеться в Мосгорсуде из-за надписи на футболке

Лилия Караева
16 июля, 2020 16:24
1 мин
Алина Дидковская
Личная страница Алина Дидковской в Facebook

Журналистку заставили снять футболку с надписью «Свободу Ивану Сафронову» перед входом в здание Московского городского суда. Просто застегнуть плащ и закрыть надпись на одежде не разрешили.

Об инциденте рассказала журналистка «Ведомостей» Алина Дидковская. Она отметила, что сотрудникам не понравилась майка с надписью.

По требованию пристава девушка сняла футболку и застегнула плащ.

«В итоге сижу в суде в плаще на голое тело. Очень странные ощущения», — описала журналистка в Facebook.

После выхода из суда ей вернули футболку, но надеть в здании суда не разрешили. На вопрос, что ей делать, пристав пожал плечами.

Надпись посвящена бывшему журналисту и советнику главы госкорпорации «Роскосмос» Ивану Сафронову. Он подозревается в передаче секретных данных в пользу Чехии. Дело Сафронова засекречено.

темы
суд
скандал
журналистка
футболка
1 мин