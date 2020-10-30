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Трое журналистов - Максим Семеляк, Юрий Сыпрыкин и Зинаида Пронченко - уволились с международного русскогоязычного телеканала RTVI. Это произошло после того, как в эфире вышло интервью ведущей Тины Канделаки с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, недавно занявшим должность первого вице-спикера Совета Федерации.

Семеляк не ответил на вопрос, с чем связано увольнение. Он только написал, что «больше не работает» на RTVI.

Юрий Сапрыкин, который писал колонки для сайта, тоже объявил о прекращении сотрудничества. Он ушел следом за Семеляком.

«Находиться на одном ресурсе с комплиментарными интервью Турчака мне тоже не очень хотелось бы», — сказал журналист.

Третьей об увольнении объявила Зинаида Пронченко. «Турчак — это не фамилия, а стоп-слово», - написала она.

В интервью Канделаки не стала спрашивать об истории с журналистом Олегом Кашиным, пишут «Открытые медиа». Тот неоднократно называл Турчака заказчиком избиения. Виновные в нападении до сих пор не найдены. Турчак отвергал обвинения.

В июне с поста главного редактора RTVI уволился Алексей Пивоваров. Его должность упразднили.