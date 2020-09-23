Журналистам угрожают за публикации о процессе по делу сестер Хачатурян

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Родственники Михаила Хачатуряна угрожают журналистам, которые освещают процесс по делу сестер Хачатурян. Об этом заявил корреспондент издания «За права человека» Александр Платицын, в адрес которого поступали угрозы.

Платицын сообщил, что 15 сентября после очередного судебного заседания к нему подошёл один из родственников Михаила Хачатуряна и стал задавать ему вопросы.

«Мужчина пытался завести диалог о моей журналистской работе, упоминал некую "папочку с документами", которую я ношу на суды. Заявлял, что они у себя "такие вопросы по-другому решают" и что мною "поинтересуются". Безусловно, я расцениваю это как угрозу жизни и здоровью», — заявил Платицын.

Корреспондент написал о случившемся в личном блоге, после чего к нему обратился еще один журналист, который рассказал об угрозах в свой адрес в связи с публикацией материалов по делу сестер Хачатурян.

Telegram-канал «Профсоюз журналистов» напоминает, что угрозы со стороны родственников Михаила Хачатуряна уже поступали журналистам летом 2019 года: журналистка «Московского комсомольца» Ева Меркачева и журналистка «Комсомольской правды» Дина Карпицкая были вынуждены обратиться в полицию в связи с угрозами со стороны племянника Михаила Хачатуряна Арсена Хачатуряна.