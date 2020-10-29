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Журналиста из ХМАО допросили на предмет экстремизма после истории в Instagram

Кирилл Савушкин
29 октября, 2020 20:30
1 мин
Photo
Flickr

Основатель информационного агентства «К-Информ», житель Сургута Руслан Байрамов оказался под пристальным вниманием регионального МВД. Полицейские проводят проверку после его публикации в Instagram, якобы оскорбляющей одну из национальностей.

Как рассказал сам Байрамов, 17 октября он перепостил новость о конфликте в Нагорном Карабахе. Отдельное внимание в опубликованной истории уделялось ракетному обстрелу азербайджанского города Гянджа. Репост, который Байрамов сделал на своей, личной странице, вызвал неоднозначную реакцию. В частности, ему позвонил его друг-армянин и выразил свое мнение.

«Он мне сказал, что данная публикация воспринимается двояко и может вызвать обиду среди его земляков. И в процессе разговора с ним я прислушался к его мнению и удалил сторис. Обращаю внимание, пост провисел всего 10 минут. Но судя по скриншоту, который мне показали, его кто-то заскринил уже через семь минут. После чего, видимо, переправил кому надо в армянскую диаспору», — приводит Znak.com слова самого журналиста.

Спустя пару дней на Байрамова вышли как ФСБ, так и МВД и провели с ним беседу. Журналист настаивает, что не упоминал людей по национальному признаку и не ставил своей целью оскорбление кого-либо. Однако, в своем интервью он все же извинился перед представителями армянской общины.

темы
ХМАО
Instagram
экстремизм
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