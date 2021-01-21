Журналист Владимир Познер лишится социальных сетей

Общество

Аккаунты телеведущего и журналиста Владимира Познера в социальных сетях будут закрыты. Такое решение принял администрация официального портала Познера «Познер Online». Причина закрытия заключается в том, что все коммуникации телеведущего «переедут» в мессенджер Telegram.

«Аккаунты "Познер Online" будут удалены из Facebook и Twitter, в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" страницы будут заморожены или закрыты», — рассказал собеседник из администрации портала. Он отметил, что платформа Telegram более удобна и перспективна, передают «Ведомости».