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Общество

Журналист Владимир Познер лишится социальных сетей

Антон Мельников
21 января, 2021 15:58
1 мин
Антон Мельников
21 января, 2021 15:58
1 мин
Youtube / Познер Online
Youtube / Познер Online

Аккаунты телеведущего и журналиста Владимира Познера в социальных сетях будут закрыты. Такое решение принял администрация официального портала Познера «Познер Online». Причина закрытия заключается в том, что все коммуникации телеведущего «переедут» в мессенджер Telegram.

«Аккаунты "Познер Online" будут удалены из Facebook и Twitter, в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" страницы будут заморожены или закрыты», — рассказал собеседник из администрации портала. Он отметил, что платформа Telegram более удобна и перспективна, передают «Ведомости».

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Владимир Познер
Журналист
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