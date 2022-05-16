Журнал New Lines со ссылкой на неназванного олигарха сообщил об операции на спине у Путина
Неназванный олигарх сообщил об операции на спине у президента России Владимира Путина. Об этом пишет журнал New Lines.
По словам якобы имеющего тесные связи с президентом бизнесмена, операция была проведена в октябре 2021 года - за несколько месяцев до спецоперации на Украине.
Издание со ссылкой на олигарха пишет о проблемах со спиной у президента, которые, предположительно, связаны с раком крови.
Источник отмечает, что на митинге в Москве 18 марта Путин спускался со сцены по лестнице, перенеся вес на левую ногу. На Параде Победы 9 мая глава государства сидел с одеялом на коленях.
Ранее вышло расследование о травмах спины у Путина. Говорилось, что во время первого президентского срока российский лидер упал с лошади. Второй инцидент случился в мае 2017 в Сочи, когда Путина сбили с ног на хоккейном матче.