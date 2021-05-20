Жизнь налаживается: у украинцев новый глава Минздрава

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На Украине назначили нового главу министерства здравоохранения. Им стал бывший главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

В Парламенте Украины назначение поддержали 262 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Бывший глава Минздрава, возглавлявший ведомство больше года Максим Степанов, был уволен по решению президента страны Владимира Зеленского.

Ляшко, выступая в парламенте после назначения, заверил, что уже к осени на Украине будет совсем другая готовность системы здравоохранения. Главным приоритетом он назвал преодоление коронавируса, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Зеленский попросил трех министров уйти в отставку. Двое из них согласились написать заявление по собственному желанию, один – отказался. Это был Степанов.