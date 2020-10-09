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Живые насекомые обелили военных в глазах камчатских экологов

Кирилл Савушкин
9 октября, 2020 12:43
1 мин
Photo
Flickr

Специалисты из Дальневосточного федерального университета не обнаружили утечек с Козельского полигона в Камчатском крае.

Ранее высказывались предположения, что именно полигон может служить причиной экологической катастрфоы на Камчатке. Однако, в ходе обследования расположенных рядом рек Мутнушка и Налычева, никаких серьезных изменений обнаружено не было.

Как написал проректор вуза Дмитрий Земцов в своем профиле в Facebook, в ходе обследования были обнаружены насекомые, которые в случае загрязнения обязательно бы погибли.

Кроме того, были взяты пробы воды, а также донного грунта и речных обитателей. Радиационный фон также оказался ниже нормы.

темы
экология
Камчатский край
Авачинский залив
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