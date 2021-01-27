Жительница Приморья может быть причастна к убийству 7-летней дочери

Общество

Жительницу Приморского края заподозрили в убийстве дочери.

23 января в квартире жилого дома на Ленинградской улице города Уссурийск обнаружили тело семилетней девочки. При этом в запертой изнутри квартире находилась 37-летняя мать ребенка - она была в неадекватном психическом состоянии. По факту смерти девочки заведено уголовное дело.

В убийстве подозревается мать ребенка. Она задержана. Женщина находится в психиатрической больнице, пишут «Известия».

В октябре прошлого года в Московской области совершено ужасное убийство, многодетная мать повесила своего четырёхлетнего сына. Муж гулял с двумя дочерьми, а когда вернулся домой обнаружил тело повешенного маленького сына.