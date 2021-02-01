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Жительница Перми заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью

Артем Денисов
1 февраля, 2021 04:05
2 мин
Артем Денисов
1 февраля, 2021 04:05
2 мин
Занзибар
pixabay.com

Жительница Перми Наталья Пашина, которая отдыхала в Занзибаре со своей двухлетней дочерью, заразилась африканским трипаносомозом.

Россияне отправились на отдых в ноябре 2020 года - женщину и ребенка покусали насекомые. После Нового года по возвращению в Пермь у девочки началась лихорадка с температурой около 40 градусов. Медики обнаружили в организме матери и ребенка следы укуса мухи цеце. В ближайшее время девочку планируют отправить на лечение в Москву.

Пашина сказала, что консилиум врачей из Перми отправлял запрос в Занзибар. Но там опровергают, что в регионе есть мухи цеце, сообщает ura.ru.

Ранее отель «Ко Чанг» в Таиланде подал в суд на дауншифтера из США Уэсли Барнса - мужчина оставлял негативные отзывы о гостинице в интернете.

В иске американца обвинили в том, что он своим отзывом на Tripadvisor нанес ущерб репутации отеля. Барнс в своем отзыве написал, что в отеле работает «недружелюбный персонал, который не рад своим гостям».

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Занзибар
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