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Жительница Челябинска заметила в продаже отданные храму игрушки

Артем Денисов
25 сентября, 2020 05:22
2 мин
игрушки
Фото: pixabay.com

Жительница Челябинска пожертвовала кукол своей 12-летней дочери храму.

Позже прихожанка Одигитриевского женского монастыря увидела объявление об их продаже на одном из сайтов. Месяц назад женщина отвезла игрушки в монастырь, где их принимают для детей, чьи родители не могут себе позволить себе покупку. Прихожанка коллекционирует кукол, поэтому и зашла на сайт частных объявлений. Там она увидела объявление о продаже 13 кукол, девять из которых принадлежали ей и были отданы в качестве пожертвования.

Женщина связалась с продавцом, которая сообщила, что ей просто передали эти игрушки для продажи. В монастыре после этого начали разбирательство, сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщалось, отучиться ругаться матом на самом деле очень просто, заявил ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов. Для этого нужно просто дать по роже сквернослову.

По мнению священника, рукоприкладство является самым эффективным способом отучить человека от дурной привычки браниться.

темы
религия
храм
игрушки
2 мин