Жители Японии высказались за отмену Олимпиады

Общество

Фото: cоцсети

66% жителей Японии выступили за отмену или повторный перенос летних Олимпийских игр в Токио, показал опрос телеканала NHK.

Среди тех, кто так ответил, 54% респондентов связали свой ответ с эпидемией коронавируса. За проведение Олимпийских игр с 23 июля 2021 года высказались лишь 26% участников исследования.

На вопрос о том, следует ли провести соревнования без зрителей, 42% респондентов ответили согласием, 53% были против, пишут «Известия».

Как сообщалось, оргкомитет Олимпийских игр рассматривает возможность еще одного переноса соревнований. Это произойдет в том случае, если ситуация с эпидемией коронавируса не позволит провести Олимпиаду в 2021 году.

Об этом рассказал член оргкомитета Харюки Такахаси. По плану Олимпиада должна состояться в июле-августе 2021 года. Если соревнования не удастся провести, то придется проработать вопрос еще одной отсрочки.

Такахаси признался, что необходимо избежать отмены Игр, в противном случае будет нанесен огромный урон экономике Японии, пишет ТАСС.