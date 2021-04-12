Жители Японии протестуют против проведения Олимпийских игр в Токио

Люди

Большая часть жителей Японии скептично относится к проведению летних Олимпийских игр в Токио, поскольку ситуация с распространением коронавирусной инфекции по-прежнему оставляет желать лучшего.

Так, согласно исследованию, проведенному агентством Kyodo, за полную отмену ОИ-2021 выступают 39,2% опрошенных, 32,8% тоже не в восторге от предстоящих соревнований, но их мнение не так категорично – респонденты считают, что Олимпийские игры попросту можно перенести. И лишь 24,5% принявших в опросе граждан заявили о необходимости проводить состязания в назначенные сроки, передает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в Токио российских спортсменов, получивших призовое место, будут награждать под музыку Петра Чайковского.