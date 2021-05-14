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Жители трех российских регионов могут остановить распространение коронавируса в стране

Марьям Ибрагимова
14 мая, 2021 14:47
2 мин
Марьям Ибрагимова
14 мая, 2021 14:47
2 мин
АГН Москва/Global Look Press
АГН Москва/Global Look Press

Ситуация с распространением коронавируса в России в большей степени зависит от осознанности жителей всего лишь трех регионов страны, а не всего населения. Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Такое мнение выразил экс-главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его словам, если жители вышеуказанных регионов перестанут игнорировать требование властей привиться от COVID-19 как можно скорее, обстановка заметно улучшится.

«Сегодня наша с вами задача - имея уже средства специфической профилактики, вакцинировать москвичей, петербуржцев и Московскую область, и, в принципе, у нас ситуация может быть более-менее нормализована», – цитирует Онищенко ТАСС.

Он добавил, что жители регионов тоже не должны оставаться в стороне в вопросе вакцинации.

Ранее в Госдуме захотели по-новому следить за россиянами. В Интернете появятся свои кибер-следователи и судьи.

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ТЕГИ
Коронавирус
Госдума
Россия
Геннадий Онищенко
Вакцинация
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