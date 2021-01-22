Общество

Исследование определило популярные подработки у россиян с 31 декабря по 18 января. Оказалось, что наибольший интерес среди женщин вызвала профессия клинера, у мужчин - водителя-курьера.

Подработку курьером выбирали 56,3% мужчин. На втором месте по востребованности оказалась подработка грузчиком (19,8%), на третьем - промоутером (13,4%), на четвертом - пешего курьера (10,3%).

24,3% женщин искали вакансию клинера. 20,8% готовы устроиться работником торгового зала, 17,2% - няней. В число популярных вакансий вошли промоутер (11,7%), пеший курьер (10,2%), сиделка (9,7%) и фотограф (5,8%).

Сильный пол в основном искал подработку через HR-порталы или приложения. К ним обращались 39,9%. Женщины в основном прибегали к помощи знакомых - этот способ использовали 37,6%, показало исследование для поиска подработок My Gig.

Результаты прокомментировал исполнительный директор компании Кирилл Ягодкин: «Проблема поиска подработки актуальна как для физических лиц, так и для работодателей, которые постоянно сталкиваются с текучестью линейного персонала.Приложения позволяют быстро и технологично решать такую бизнес-задачу. Практически все участники опроса так или иначе искали такие предложения в Интернете».

Исследование, проведенное летом 2020 года, показало, что разница зарплат в Москве и провинции достигает 40-50%.