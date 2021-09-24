Жители Казани обратились к президенту с просьбой отменить концерт рэпера Моргенштерна
Жители Казани категорически не хотят принимать в своем городе скандального рэпера Моргенштерна. Об этом они решили сообщить президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
Известно, что в столице республики концерт артиста должен состояться 3 октября. Горожане просят лидера РТ отменить данное мероприятие. К слову, об этом заявила лишь одна часть подписчиков Минниханова в Instagram, другая не против выступления Моргенштерна, даже предложила место проведения концерта – деревня Самосырово.
Как оказалось, Моргенштерн оскорбил казанцев тем, что перед вылетом в Москву решил покурить кальян в бизнес-классе казанского аэропорта, хотя это запрещено, передает «360».
Ранее стало известно о том, что Служба безопасности Украины запретила Моргенштерну приезжать с концертами.