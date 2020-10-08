Жители Иркутска с балконов зовут о помощи после несправедливого решения суда

Flickr

Жителей дома №40 по улице Пискунова в Иркутске довели до отчаяния бездействие властей и слепота правосудия. Отчаявшиеся люди рискуют оказаться на улице и призывают к справедливости со своих балконов.

Обманутые жители вывесили баннеры с лозунгами «Мы теряем квартиры! Власть - доверие!», «12 лет судов и лжи!» со своих балконов. Сами активисты называют это «молчаливым протестом».

Дом, оказавшийся в центре сканадала, официально является небезопасным для проживания еще с 2008 года, передает «Сибирь.Реалии». При этом, компания-застройщик оказалась ликвидирована и вся отвественность за снос дома, решением суда, легла на жильцов. Мероприятие обойдется в 350 млн рублей.

«Жильцы по факту не являются дольщиками. Застройщик продавал квартиры не в рамках ФЗ-214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов", а как собственник квартир по договору купли-продажи. Соответственно предусмотренные действующим законодательством меры поддержки и защиты прав дольщиков на собственников квартир дома по Пискунова, 40, к сожалению, не распространяются», - заявил директор областного Фонда защиты прав дольщиков Роман Лиходиевский.

После поднявшегося резонанса губернатор Игорь Кобзев распорядился оказать жильцам помощь. Правда получат её лишь 25 человек из 137. Остальные пока остаются брошенными на произвол судьбы.