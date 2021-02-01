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Жители Чувашии отказываются переходить на московское время

Артем Денисов
1 февраля, 2021 04:26
1 мин
Артем Денисов
1 февраля, 2021 04:26
1 мин
часы
pixabay.com

Против перевода Чувашии на московское время высказались 45,18% жителей региона.

Опрос был запущен властями республики 20 января. 37,22% респондентов поддержали идею, за возвращение сезонного перевода часов выступили 12,92% и 4,68% заявили, что этот вопрос их не интересует.

Теперь вопрос о смене часового пояса должны обсудить в формате парламентских слушаний.

Как сообщили депутаты госсовета республики, с просьбой о переходе на московское время регулярно выступают сельские жители, считающие, что это позволит им ежедневно продлять полевые работы, пишут «Известия».

Ранее специалисты сообщили, какие напитки помогут улучшить сон.

Среди них - ромашковый чай или теплое молоко. Плохой сон является причиной появления атеросклероза, при котором в сосудах образуются жировые отложения, развиваются сердечные заболевания.

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