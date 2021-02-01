Жители Чувашии отказываются переходить на московское время

Общество

Против перевода Чувашии на московское время высказались 45,18% жителей региона.

Опрос был запущен властями республики 20 января. 37,22% респондентов поддержали идею, за возвращение сезонного перевода часов выступили 12,92% и 4,68% заявили, что этот вопрос их не интересует.

Теперь вопрос о смене часового пояса должны обсудить в формате парламентских слушаний.

Как сообщили депутаты госсовета республики, с просьбой о переходе на московское время регулярно выступают сельские жители, считающие, что это позволит им ежедневно продлять полевые работы, пишут «Известия».

Ранее специалисты сообщили, какие напитки помогут улучшить сон.

Среди них - ромашковый чай или теплое молоко. Плохой сон является причиной появления атеросклероза, при котором в сосудах образуются жировые отложения, развиваются сердечные заболевания.