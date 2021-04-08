Жители балканской страны выступили категорически против выдачи гражданства россиянам

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Жители столицы Черногории, Подгорицы, выступили против гражданства для россиян.

В Подгорице жители вышли на протестную акцию против инициативы властей, которые собрались облегчить получение гражданства для выходцев из некоторых стран. Недовольные скандировали: «Мы будем защищать Черногорию от врагов!» и «Это не наше правительство!».

Черногорская оппозиция и общественные объединения посчитали, что руководство страны хочет дать гражданство тысячам выходцев из России, Сербии, Боснии и Герцеговины. После власти смогут дать этим людям право голоса на выборах. По мнению протестующих. Это «будет этнической, демографической и избирательной инженерией».

По информации местных СМИ, с помощью инициативы властей гражданство Черногории могут получить до 15 тысяч иностранцев. Согласно оценкам, такой прирост кардинально изменит демографическую ситуацию.

Источники считают, что власти собрались разрешить получение гражданства для лиц, которые имеют разрешение на временное проживание в Черногории. На данный момент таким правом обладают только лица с правом на постоянное проживание, поясняет Lenta.ru.