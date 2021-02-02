Жителей европейской части России синоптики предупредили о похолодании

Общество

Днем в европейской части России к концу недели температура воздуха днем будет опускаться ниже 10 градусов, а в Москве - до 15.

Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в начале недели температура прогнозируется в пределах 2 до 6 градусов мороза. Однако с 5 февраля поменяется циркуляция, ночные температуры упадут ниже 15 градусов. При этом температура воздуха днем будет «в районе двузначных отметок со знаком минус».

В Москве похолодает после 4 февраля. Ночью в столице будет около 15 градусов, а в пятницу - субботу 17…19. Днем 5 февраля ожидается около 10 градусов мороза, а в субботу - до минус 15 градусов, сообщает «Коммерсант».

Как сообщалось, российские синоптики пообещали делать точные долгосрочные прогнозы через 10-15 лет. Точность долгосрочных прогнозов погоды зависит от степени изученности океанов.