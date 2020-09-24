Жителей Великобритании могут заразить коронавирусом ради испытаний вакцины

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В Лондоне могут пройти первые в мире испытания вакцины от коронавируса, при которых добровольцев будут намеренно заражать COVID-19, пишет Financial Times.

Как ожидается, об этом будет объявлено на предстоящей неделе. Испытания должны пройти в январе 2021 года на специальном объекте. Сначала всех желающих вакцинируют, а спустя месяц они получат контрольную дозу коронавируса.

По данным газеты, традиционные клинические испытания требуют десятки тысяч участников, а потому ученым будет трудно привлечь столько добровольцев для тестирования множества вакцин, пишут «Коммерсант».

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге.

Клюге поблагодарил министра здравоохранения России Михаила Мурашко за поэтапные шаги по разработке вакцины, отметив ее безопасность и эффективность. Он назвал разработку препарата «Спутник V» «главным ответом» России на пандемию коронавируса.