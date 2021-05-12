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Жителей Московской области предупредили о надвигающейся опасности
12 мая, 2021 06:41
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pixabay.com
Сильный порывистый ветер прогнозируется в столичном регионе утром 12 мая.
В связи с этим в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. «Желтый — погода потенциально опасна», — сообщил Гидрометцентр.
Предупреждение будет действовать с 9 утра среды, до 21 часа 12 мая. В это время ожидается сильный ветер до 15 метров в секунду, сообщает телеканал «360».
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