Жителей Московской области предупредили о надвигающейся опасности

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Сильный порывистый ветер прогнозируется в столичном регионе утром 12 мая.

В связи с этим в Москве и области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. «Желтый — погода потенциально опасна», — сообщил Гидрометцентр.

Предупреждение будет действовать с 9 утра среды, до 21 часа 12 мая. В это время ожидается сильный ветер до 15 метров в секунду, сообщает телеканал «360».