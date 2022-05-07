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Жителей Курской области предупредили об обстрелах сопредельных территорий
7 мая, 2022 16:02
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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press
Боевых действий на территории Курской области не ведется.
По словам губернатора области Романа Старовойта, беспокоиться жителям не о чем. Сейчас приграничные районы слышат выстрелы. Однако это российская авиация, которая «работает по наземных целям на сопредельной территории», пишет телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее в Курской области был введен желтый уровень террористической угрозы.
Жителей области призвали быть бдительными из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов.
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