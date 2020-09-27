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Общество
Житель Минска не стал одаривать милиционеров цветами во время задержания
27 сентября, 2020 18:51
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Flickr
Минские силовики с энтузиазмом включились в процесс задержания активистов еще до начала акции протеста. Людей стараются отлавливать возле торговых центров.
Как сообщает Tut.by, мужчина с букетом цветов заинтересовал правоохранителей, которые подошли к нему возле ТЦ «Галерея». Позднее, в том же месте задержали еще двоих молодых людей.
«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», — заявила представитель ГУВД Минска.
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