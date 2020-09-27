Житель Минска не стал одаривать милиционеров цветами во время задержания

Flickr

Минские силовики с энтузиазмом включились в процесс задержания активистов еще до начала акции протеста. Людей стараются отлавливать возле торговых центров.

Как сообщает Tut.by, мужчина с букетом цветов заинтересовал правоохранителей, которые подошли к нему возле ТЦ «Галерея». Позднее, в том же месте задержали еще двоих молодых людей.

«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия. Они будут доставлены в территориальные РУВД в рамках административного процесса», — заявила представитель ГУВД Минска.