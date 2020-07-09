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Житель Китая воссоединился с родными через два месяца после кремации

Артем Денисов
9 июля, 2020 01:55
2 мин
КНР
Фото: pixabay.com

В КНР мужчина смог воссоединиться со своими родными через два месяца после похорон и кремации.

В городе Чунцин родственники 43-летнего мужчины по фамилии Цзя заявили в полицию о пропаже страдавшего психическим расстройством родственника. Им сообщили, что пропавший найден в больнице города Вэньчжоу. По словам врачей, пропавший мужчина находится в реанимации и шансы на его выздоровление малы, так как у него туберкулез.

Дядя пропавшего увидел в палате мужчину в кислородной маске. Его было решено отвести домой, однако в дороге больной скончался, его кремировали.

Однако позже родным Цзяо снова позвонили из правоохранительных органов и сообщили, что объявленный мертвым мужчина снова нашелся - его обнаружили в городе Шанжао и доставили к родственникам.

Как оказалось, в больнице неизвестного приняли за Цзяо, так как при нем обнаружили его документы. Медицинские работники отвергли все претензии родственников, заявив, что они должны были сами обнаружить путаницу, пишет Daily Mail

темы
китай
смерть
похороны
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