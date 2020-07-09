Житель Китая воссоединился с родными через два месяца после кремации

Общество

Фото: pixabay.com

В КНР мужчина смог воссоединиться со своими родными через два месяца после похорон и кремации.

В городе Чунцин родственники 43-летнего мужчины по фамилии Цзя заявили в полицию о пропаже страдавшего психическим расстройством родственника. Им сообщили, что пропавший найден в больнице города Вэньчжоу. По словам врачей, пропавший мужчина находится в реанимации и шансы на его выздоровление малы, так как у него туберкулез.

Дядя пропавшего увидел в палате мужчину в кислородной маске. Его было решено отвести домой, однако в дороге больной скончался, его кремировали.

Однако позже родным Цзяо снова позвонили из правоохранительных органов и сообщили, что объявленный мертвым мужчина снова нашелся - его обнаружили в городе Шанжао и доставили к родственникам.

Как оказалось, в больнице неизвестного приняли за Цзяо, так как при нем обнаружили его документы. Медицинские работники отвергли все претензии родственников, заявив, что они должны были сами обнаружить путаницу, пишет Daily Mail