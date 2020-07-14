Житель Дубны установил надгробную плитку коронавирусу

Общество

фото: телеканал «360»

С коронавирусом простились в Московской области.

Местный житель похороны COVID-19. Мужчина заказал специальный памятник с изображением недуга, указав даты жизни и смерти — «декабрь 2019 — июль 2020».

По словам пользователей соцсетей, автор акции - оптимист, так как по всему миру продолжается заболеваемость коронавирусом, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, COVID-19, скорее всего, не вышел из лаборатории в КНР, а находился во всем мире задолго до этого в спящем состоянии.

Как сообщил старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон, вирус проявился при определенном сочетании природных факторов. Сегодня из разных стран приходит все больше свидетельств того, что COVID-19 находился в различных странах до того, как проявился в Азии. Так, вирус был обнаружен в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года. Кроме того, следы COVID-19 были обнаружены в образцах сточных вод итальянских городов Милан и Турин в декабре прошлого года, а в сточных водах бразильского города Флорианополис - в ноябре 2019 года, сообщает ТАСС.