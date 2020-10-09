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Житель Богородска убил мать за беспорядок в квартире

Артем Денисов
9 октября, 2020 05:01
1 мин
кулак
Фото: pixabay.com

Житель Богородска избил собственную мать.

Он рассердился на нее из-за беспорядка в квартире. Женщина скончалась от полученных травм. Конфликт произошел на бытовой почве: мужчине не понравился кавардак, который устроила его мать в квартире.

За это он жестоко избил ее. Уголовное дело в отношении жителя Богородска направлено в суд, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в июне в одном из дворов Екатеринбурга нетрезвый мужчина избил своего 7-месячного ребенка. Инцидент с избиением ребенка попал на камеры. Как видно на кадрах, мужчина с коляской останавливается возле калитки и несколько раз бьет ребенка.

темы
убийства
родители
беспорядок
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