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Общество
Житель Богородска убил мать за беспорядок в квартире
9 октября, 2020 05:01
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Фото: pixabay.com
Житель Богородска избил собственную мать.
Он рассердился на нее из-за беспорядка в квартире. Женщина скончалась от полученных травм. Конфликт произошел на бытовой почве: мужчине не понравился кавардак, который устроила его мать в квартире.
За это он жестоко избил ее. Уголовное дело в отношении жителя Богородска направлено в суд, сообщает Lenta.ru.
Напомним, в июне в одном из дворов Екатеринбурга нетрезвый мужчина избил своего 7-месячного ребенка. Инцидент с избиением ребенка попал на камеры. Как видно на кадрах, мужчина с коляской останавливается возле калитки и несколько раз бьет ребенка.
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