Жильцы многоквартиного дома в Чехове повалили на улицу из-за сильного запаха газа
Люди, проживающие в подмосковном Чехове на улице Гагарина,120, покинули жилище и вышли на улицы. По словам пенсионерки, рассказавшей об увиденном изданию «Чехов Вид», жильцов напугал сильный запах газа в подъездах.
По словам женщины, в дом вызвали сотрудников МЧС. Те сообщили, что запах идёт от водостока, в который рабочие слили остатки жидкого газа. С этим веществом они работали, когда чинили крышу. Запах газа заполонил все пять подъездов жилого дома.
Как выяснили журналисты местного издания, по заказу Фонда капитального ремонта рабочие чинили кровлю и растапливали гудрон при помощи газовой горелки. Оставшийся конденсат они слили в водосточную трубу.
Информация об инциденте уже дошла до городской администрации, которая обещала принять все меры, чтобы как можно скорее промыть водосток от химического вещества.
Напомним, 8 сентября из-за взрыва бытового газа рухнула стена девятиэтажки в Ногинске — со второго по четвертый этажи. На пятом этаже разрушилось межэтажное перекрытие. По данным МЧС, всего взрыв затронул пять квартир. Власти региона пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн рублей, а пострадавшим — от 100 до 500 тысяч рублей. В плачевном состоянии находится и соседний подъезд - в него жители не смогут вернуться в течение месяца, нужен ремонт. Накануне сообщили, что их-под завалов спасли всех животных.