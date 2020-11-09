Новости Общество
Общество
Жестокое самолечение: больной туберкулезом россиянин украл и съел овчарку
9 ноября, 2020 12:41
1 мин
фото: Pixabay
Полицейские Бурятии задержали мужчину, который похитил чужую овчарку и съел ее для того, чтобы вылечиться от туберкулеза. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
С заявлением в полицию о пропаже немецкой овчарки обратился ее владелец. Он сообщил, что пошел в магазин, а четвероногого друга привязал у входа. Когда он вышел, собаки уже не было.
Полицейские быстро вышли на след подозреваемого. Ранее судимый местный житель решил, что мясо собаки поможет ему вылечиться от туберкулеза. Правоохранители обнаружили у него останки пропавшей овчарки, пишет «Lenta. Ru».
Ранее сообщалось, что напившийся акпетеши (местный напиток) житель Ганы закусал собаку, в результате чего несчастное животное умерло.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин