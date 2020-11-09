Жестокое самолечение: больной туберкулезом россиянин украл и съел овчарку

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Полицейские Бурятии задержали мужчину, который похитил чужую овчарку и съел ее для того, чтобы вылечиться от туберкулеза. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

С заявлением в полицию о пропаже немецкой овчарки обратился ее владелец. Он сообщил, что пошел в магазин, а четвероногого друга привязал у входа. Когда он вышел, собаки уже не было.

Полицейские быстро вышли на след подозреваемого. Ранее судимый местный житель решил, что мясо собаки поможет ему вылечиться от туберкулеза. Правоохранители обнаружили у него останки пропавшей овчарки, пишет «Lenta. Ru».

Ранее сообщалось, что напившийся акпетеши (местный напиток) житель Ганы закусал собаку, в результате чего несчастное животное умерло.