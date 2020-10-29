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Общество
Жертвы политических репрессий оказались за бортом праздника жизни новосибирской мэрии
29 октября, 2020 14:03
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Администрация Новосибирска приняла решение об отмене митинга, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий.
Сотрудники мэрии оправдали подобный шаг «сложной эпидемиологической ситуацией». Оправдание звучало бы разумно, если бы на 4 ноября в городе не были запланированы масштабные торжества в честь Дня народного единства.
Напомним, памятник узникам концлагерей открыли в Нарымском сквере 30 октября 2003 года. На этом месте находилась пересыльная тюрьма для репрессированных.
При этом, издание «Сибирь.Реалии» сообщает о том, что городская администрация планирует провести 4 ноября фестиваль национальных литератур и поэзии народов России, молебен, а также ряд масштабных флешмобов.
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